Жителям Калмыкии представят макет нового микрорайона «Молодежный» в Элисте

Каждый желающий сможет познакомиться с ним и задать интересующие вопросы. Как сообщил во время прямого эфира в телеграм профильный министр Антон Рубанов, разработка планировки территории подходит к логическому завершению. В середине лета начнется строительство, а через три недели станет известно, где будет размещаться макет полноценной схемы реализации проекта.

Кроме того, профильный министр рассказал о ходе работ, проводимых в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». И отметил, что вместе с теми дорогами, которые начали строить в прошлом году, возводятся и новые. Никаких рисков, что будут незавершенные объекты, нет. К примеру, три дня назад подрядчик вновь приступил к работам по реконструкции дороги «Элиста-Арзгир-Минеральные воды». А вот вопрос реализации строительства городских дорог стоит остро.

Всего же в этом году в Калмыкии планируется отремонтировать более 132 километров дорожной сети. Из них свыше 115-ти – автодороги регионального значения.