Глава Калмыкии Бату Хасиков: «Никакие временные сложности не помешают нам реализовать планы по развитию авиамаршрутов»

Правительство России предоставит субсидии на частичную компенсацию операционных расходов, в том числе на оплату труда и социальные отчисления, всем временно закрытым аэропортам юга России, об этом сообщил Министр транспорта России Виталий Савельев.

«Те аэропорты, которые сегодня вынужденно закрыты, 11 аэропортов юга, также получат субсидии со стороны правительства, Президентом эта субсидия поддержана, для того чтобы они могли восстановить те потери, которые получили»,— сказал Виталий Савельев.

«Убежден, что это существенно поможет нашему аэропорту преодолеть все экономические трудности и поддержит наших земляков – сотрудников аэропорта», - подчеркнул Глава Калмыкии Бату Хасиков.

Также он отметил, что аэропортовой деятельность республики продолжит развитие: «Никакие временные сложности не помешают нам реализовать планы по развитию авиамаршрутов. Мы будем увеличивать пассажиропоток и географию полетов»

Бату Хасиков поблагодарил Правительство России и Министерство Транспорта страны, а также обратился к жителям региона: «Призываю проявить терпение, ведь главное сейчас – защита интересов России. Вместе мы справимся».