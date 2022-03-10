Осуждён бывший министр по земельным и имущественным отношениям Калмыкии

Уголовное дело рассмотрено в отсутствие подсудимого, поскольку он находится в международном розыске.

Судом установлено, что бывший министр по земельным и имущественным отношениям необоснованно вынес распоряжение о безвозмездной передаче автомобиля марки «Nissan» стоимостью 500 тысяч рублей из республиканской собственности в муниципальную собственность Яшалтинского РМО



Кроме того, он совершил ряд последовательных действий, направленных расторжение действующего на тот момент государственного контракта на выполнение землеустроительных работ, причинив бюджету Республики Калмыкия ущерб в размере около 5 миллионов рублей

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.