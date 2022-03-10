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8 апреля, 17:26
НовостиКриминал

Осуждён бывший министр по земельным и имущественным отношениям Калмыкии

Осуждён бывший министр по земельным и имущественным отношениям Калмыкии

Уголовное дело рассмотрено в отсутствие подсудимого, поскольку он находится в международном розыске.
Судом установлено, что бывший министр по земельным и имущественным отношениям  необоснованно вынес распоряжение о безвозмездной передаче автомобиля марки «Nissan» стоимостью 500 тысяч рублей из республиканской собственности в муниципальную собственность Яшалтинского РМО

Кроме того, он совершил ряд последовательных действий, направленных расторжение действующего на тот момент государственного контракта на выполнение землеустроительных работ, причинив бюджету Республики Калмыкия ущерб в размере около 5 миллионов рублей

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти на 3 года.
Приговор в законную силу не вступил.

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