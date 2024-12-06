Жителям Калмыкии понадобится почти шесть лет на накопление первого взноса на ипотеку.

По результатам исследования экспертов РИА был подготовлен рейтинг регионов. Начиная с июля 2024 года замедлены темпы выдачи кредитов на покупку жилья.

Сколько лет необходимо для накопления первоначального взноса, чтобы приобрести типовую квартиры в своем регионе? По расчетам, в России, для накопления первоначального взноса существует сильное различие в сроках.

Накопить необходимую сумму можно за год и одиннадцать месяцев в Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецкий округ и Магаданская область.

В нижней части рейтинга расположились преимущественно Северо-Кавказские регионы. В аутсайдерах - Крым, Кабардино-Балкария и Дагестан, где собирать на первый взнос придется больше 7 лет. Не в лучшем положении и Калмыкия, почти шесть лет уйдет на накопление первоначального взноса на ипотеку.