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9 декабря, 12:22
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Жителям Калмыкии понадобится почти шесть лет на накопление первого взноса на ипотеку.

Жителям Калмыкии понадобится почти шесть лет на накопление первого взноса на ипотеку.

По результатам исследования экспертов РИА был подготовлен рейтинг регионов. Начиная с июля 2024 года замедлены темпы выдачи кредитов на покупку жилья.

Сколько лет необходимо для накопления первоначального взноса, чтобы приобрести типовую квартиры в своем регионе? По расчетам, в России, для накопления первоначального взноса существует сильное различие в сроках.

Накопить необходимую сумму можно за год и одиннадцать месяцев в Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецкий округ и Магаданская область.

В нижней части рейтинга расположились преимущественно Северо-Кавказские регионы. В аутсайдерах - Крым, Кабардино-Балкария и Дагестан, где собирать на первый взнос придется больше 7 лет. Не в лучшем положении и Калмыкия, почти шесть лет уйдет на накопление первоначального взноса на ипотеку.

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