Калмыцкие боксеры Данил Скворцов и Богдан Ильзитинов школы бокса имени Ц.С. Балзанова успешно выступили в Международном центре в «Лужниках».
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Вечер бокса был посвящён героям спецоперации. На турнире присутствовали многие именитые участники СВО, в числе которых командование интернациональной бригады «Пятнашка» и батальона «Арбат», Рома «Гамбит».
Спортсменов и зрителей приветствовал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо и экс-чемпион мира Денис Лебедев. В числе почетных гостей были известные государственные, политические и общественные деятели, деятели культуры и искусства.
В рамках вечера состоялось девять боев в разных весовых категориях. На ринге встретились спортсмены из Курской и Тульской областей, Калмыкии, Донецкой Народной Республики и других регионов России. Вечер был организован федерацией бокса ДНР и федерацией бокса России.
Фото: Школа бокса им. Ц.С Балзанова