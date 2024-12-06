Калмыцкие боксеры Данил Скворцов и Богдан Ильзитинов школы бокса имени Ц.С. Балзанова успешно выступили в Международном центре в «Лужниках».

Вечер бокса был посвящён героям спецоперации. На турнире присутствовали многие именитые участники СВО, в числе которых командование интернациональной бригады «Пятнашка» и батальона «Арбат», Рома «Гамбит».

Спортсменов и зрителей приветствовал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо и экс-чемпион мира Денис Лебедев. В числе почетных гостей были известные государственные, политические и общественные деятели, деятели культуры и искусства.

В рамках вечера состоялось девять боев в разных весовых категориях. На ринге встретились спортсмены из Курской и Тульской областей, Калмыкии, Донецкой Народной Республики и других регионов России. Вечер был организован федерацией бокса ДНР и федерацией бокса России.

Фото: Школа бокса им. Ц.С Балзанова