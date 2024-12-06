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9 декабря, 14:26
НовостиСобытиеОбразование

В школах Элисты прошли патриотические встречи.

В школах Элисты прошли патриотические встречи.

В рамках проекта "Знание. Герои." для учащихся провели тематические занятия, посвященные подвигам наших соотечественников. Детям рассказали реальные истории бойцов, в том числе уроженцев Калмыкии, удостоенных звания Герой России за мужество в сражениях в ходе специальной военной операции. Важно отметить, что рассказы о героях не ограничивались только военными. Учащиеся также познакомились с героями в белых халатах – медицинскими работниками, которые рискуя собственными жизнями, оказывают помощь раненым и поддерживают моральный дух солдат.

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