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30 марта, 15:04
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Жители Калмыкии могут получить единовременную выплату на газификацию домовладений

Жители Калмыкии могут получить единовременную выплату на газификацию домовладений

Соответствующий указ подписал Глава региона Бату Хасиков.

До 25 тысяч рублей полагаются отдельным категориям граждан, а именно инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также членам их семей, детям войны, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, реабилитированным и пострадавшим от политических репрессий.

Выплаты также смогут получить многодетные семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного в регионе.

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