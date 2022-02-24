Жители Калмыкии могут получить единовременную выплату на газификацию домовладений

Соответствующий указ подписал Глава региона Бату Хасиков.

До 25 тысяч рублей полагаются отдельным категориям граждан, а именно инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также членам их семей, детям войны, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, реабилитированным и пострадавшим от политических репрессий.

Выплаты также смогут получить многодетные семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного в регионе.