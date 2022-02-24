Так с любовью у нас называют Народного поэта Калмыкии Константина Эрендженова. Человек необычайной судьбы, он с юных лет привык к жизненным невзгодам и лишениям, которые лишь закалили его.

В раннем возрасте оставшись без матери, он познал тяжелый труд, но уже с детства Константина Эрендженова восхищала красота степи, певучесть родного языка.

Судьба и жизнь поэта неразрывно связана с просторами родной степи. И именно она спасала его. Здесь, на бескрайних калмыцких просторах маленький Костя Эрендженов чувствовал себя свободным и вдохновленным. Благодаря новым переменам в родном крае, юноша смог получить образование и выйти в люди. Став писателем, он напишет повесть о своей горькой доле. Позже это произведение станет известным романом «Береги огонь».

К 110-летию Народного поэта Калмыкии Константина Эрендженова калмыцкое Радио открывает цикл передач «Певец родного края».

Слушайте отрывки из романа «Береги огонь» на калмыцком языке 2 и 3 апреля в 11.10 минут и в 13.10 на частоте 102’7 FМ.