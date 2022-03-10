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14 апреля, 14:11
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Жителям Калмыкии государство поможет поменять специальность

Жителям Калмыкии государство поможет поменять специальность

Присоединиться к бесплатной программе переобучения нацпроекта «Демография» теперь могут безработные и граждане под риском увольнения, как сообщают в пресс-службе профильного министерства.

Для соискателей доступно более 24 тыс. программ переподготовки. Обучение займет от 3-х недель до 3-х месяцев.Его пройти могут граждане до 35 лет, женщины с маленькими детьми, люди старше 50 лет и предпенсионного возраста, а также безработные, зарегистрированные в органах службе занятости, и сотрудники, находящиеся под риском увольнения. Все подробности на сайте профильного ведомства

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