14 апреля, 16:20
В Лагани в рамках федерального проекта «Комплексное развитие сельских территорий» началась реконструкция водопроводных сетей
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Ход работы осмотрел глава Лаганского района Очир Очиров. По словам генерального директора ООО «Водоканал Лагань» Валерии Дотчаевой, подрядная организация занимается копкой траншей, укладкой и спайкой труб. Согласно контракту подрядчики также проведут работы по демонтажу старых конструкций.
В рамках федерального проекта по улицам города будет произведена реконструкция водопроводных сетей общей протяженностью 16,2 км. Работы планируют завершить в середине декабря.