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14 апреля, 16:20
НовостиСтроительство

В Лагани в рамках федерального проекта «Комплексное развитие сельских территорий» началась реконструкция водопроводных сетей

В Лагани в рамках федерального проекта «Комплексное развитие сельских территорий» началась реконструкция водопроводных сетей

Ход работы осмотрел глава Лаганского района Очир Очиров. По словам генерального директора ООО «Водоканал Лагань» Валерии Дотчаевой, подрядная организация занимается копкой траншей, укладкой и спайкой труб. Согласно контракту подрядчики также проведут работы по демонтажу старых конструкций. 

В рамках федерального проекта по улицам города будет произведена реконструкция водопроводных сетей общей протяженностью 16,2 км. Работы планируют завершить в середине декабря.

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