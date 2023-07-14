Жительницы Калмыкии могут принять участие в проекте «Мама-предприниматель»

Его основная цель - оказать содействие женщинам с детьми в открытии собственного дела. Участницы пройдут бесплатный тренинг-интенсив, в том числе разработку бизнес-планов и наставничество.

Заключительным этапом обучения станет конкурс бизнес-проектов. Как нам стало известно, победительница получит грант в размере 100 000 рублей. Программа реализуется по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».