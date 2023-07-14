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17 июля, 09:55
НовостиСтроительствоОбществоГород

В Элисте до конца следующего года появится центр культурного развития

В Элисте до конца следующего года появится центр культурного развития

Его строительство обсудили на совещании под руководством председателя правительства республики Гиляны Босхомджиевой. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Культура», стоимость объекта составит свыше 175 миллионов рублей. На сегодняшний день выполняются работы по подготовке основания под фундамент и устройству ограждения строительного участка.

В новом здании разместится Республиканский дом народного творчества, государственный детский ансамбль «Тюльпанчик», будут проводиться выставки народных художественных промыслов. Откроются многофункциональный кинотеатр на 300 посадочных мест, театральные и фольклорные студии, мастерские прикладного искусства.

Фото: Правительство Республики Калмыкия

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