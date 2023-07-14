17 июля, 14:45
 27 °C
101,2
90,12
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
17 июля, 10:56
НовостиОбществоКультура

В поселке Большой Царын благоустроили парк

В поселке Большой Царын благоустроили парк

Общественная территория кардинально обновилась. заменили плиточное покрытие, установили уличное освещение, беседки, столы, скамейки, озеленили пространство. В центре парка – бюст Героя Советского Союза Басана Городовикова и арт-объекты с изображением родов войск Российской Федерации.

В прошлом году по итогам проведенного онлайн-голосования большецарынцы выбрали именно эту территорию для благоустройства. Напомним, в этом году в республике благоустраиваются 12 общественных пространств.

Как нам сообщили в пресс-службе регионального минжкх, на сегодняшний день благоустройство завершено в Лагани, в Эсто-Алтае. На стадии завершения - сквер «Возрождение» в Малых Дербетах и многофункциональный спортивный комплекс в Приютном.

Видео: МинЖКХ и энергетики Калмыкии

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия