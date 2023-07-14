В поселке Большой Царын благоустроили парк

Общественная территория кардинально обновилась. заменили плиточное покрытие, установили уличное освещение, беседки, столы, скамейки, озеленили пространство. В центре парка – бюст Героя Советского Союза Басана Городовикова и арт-объекты с изображением родов войск Российской Федерации.

В прошлом году по итогам проведенного онлайн-голосования большецарынцы выбрали именно эту территорию для благоустройства. Напомним, в этом году в республике благоустраиваются 12 общественных пространств.

Как нам сообщили в пресс-службе регионального минжкх, на сегодняшний день благоустройство завершено в Лагани, в Эсто-Алтае. На стадии завершения - сквер «Возрождение» в Малых Дербетах и многофункциональный спортивный комплекс в Приютном.

Видео: МинЖКХ и энергетики Калмыкии