Жительница села Приютное Анна Керницкая празднует столетний юбилей

19 калмыцких пенсионеров-долгожителей получат поздравления Президента России в феврале. Большинство - представительницы прекрасного пола – их 11. Одна из них - жительница села Приютное Анна Керницкая. Сегодня ей сто лет. Несмотря на возраст, именинница готова принимать гостей и получать подарки. Наша съемочная группа уже поздравила долгожительницу.

С 1953 года уроженка Украины считает Калмыкию своей второй Родиной. Вместе с супругом Михаилом Ивановичем они прожили более 50 лет. Вырастили троих детей. Сейчас рядом зять Иван Куникин. Говорит, долгожителей в ее роду не было. Иван Витальевич считает, что секрет долголетия бабушки прост: она ни минуты не провела без работы. Всю жизнь трудилась в прачечной, а после ухода на пенсию каждый день проводила в огороде.

При этом Анна Керницкая была прекрасной хозяйской. Она готовила изумительные щи и пекла очень вкусные блины, рассказывает Светлана Харченко, которая дружили с дочками Анны Степановны.

А вот пятеро внуков и шестеро правнуков живут в разных городах России и в других странах, но не забывают об Анне Степановне. Совсем скоро она ждет в гости праправнуков из Израиля. Их у нее 8. Это главное богатство именинницы.