В ходе встречи Глава российского Правительства побывал на выставке продукции регионального АПК Калмыкии

Вместе с руководителем республики Бату Хасиковым Михаил Мишустин ознакомились с представленным ассортиментом. Об этом он сообщил на встрече с представителями малого и среднего бизнеса.

Но главное – Михаил Мишустин поддержал выделение средств на ввод сельскохозяйственных земель региона в оборот. Председатель Правительства России поручил профильному федеральному министру Дмитрию Патрушеву проработать этот вопрос с Бату Хасиковым.

В частности, средства могут быть предоставлены, в том числе и в рамках индивидуальной программы развития региона. Обсуждались злободневные вопросы АПК Калмыкии.

Говорили о проблеме опустынивания пастбищ, деградации земель сельхозназначения. В свою очередь, аграрии рассчитывают на помощь Федерального центра в решении проблемы. Один из участников встречи обратил внимание на нехватку кормовой базы для рогатого скота. По словам фермера, для решения этой проблемы нужно увеличить посевную площадь, задействовав пока не используемые земли.