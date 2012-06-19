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2 февраля, 20:45
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Калмыкия не останется без внимания и поддержки федеральных властей

Калмыкия не останется без внимания и поддержки федеральных властей

Сегодня состоялся визит – первый в истории республики – главы Правительства России. О первых пунктах графика Михаила Мишустина в нашем сюжете.

Федеральное Правительство поддержит Калмыкию в строительстве объектов водоснабжения. Об этом сообщил премьер-министр России в ходе рабочего визита в республику. В аэропорту Элисты Михаила Мишустина встретил Бату Хасиков. Глава кабинета министров отметил, что 72 миллиона будут выделены из резервного фонда для экспертизы и проектно-сметной документации по Ики-Бурульскому групповому водопроводу. Также Мишустин заявил, что будет оказана помощь и тем, кто в результате хлопка газа, потерял жилье.

Первый объект, который посетил глава российского Правительства Михаил Мишустин - Ики-Бурульский групповой водопровод с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных источников. Его протяжённость 195 км. Объект относится к долгострою. Сейчас возводится по программе «Чистая вода», которая входит в Нацпроект Экология.

Дефицит водных ресурсов наблюдается почти  на всей территории республики. По итогам встречи планируется определить объем средств, который Правительство выделит на ввод в эксплуатацию водопровода.

Еще одним объектом, который посетил глава российского Правительства, стал 9-этажный дом во втором микрорайоне, год назад пострадавший от хлопка газа. В результате - непригодными для проживания признаны 54 квартиры. Размер материального ущерба составил более двухсот миллионов рублей.

В ходе общения с пострадавшими жильцами, глава федерального Правительства пообещал выделить из резервного фонда средства на возведение нового дома. Как отметил Мишустин, за этапами строительства будет обеспечен федеральный контроль.

В беседе с руководителем республики Бату Хасиковым, премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что поддержка будет оказана во всех сферах.

 

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