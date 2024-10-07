"Принял участие в стратегической сессии под руководством Председателя Правительства России Михаила Владимировича Мишустина."

"Обсудили подготовку Стратегии пространственного развития страны до 2030 года, направленной на повышение качества и уровня жизни граждан, ускорение темпов экономического роста, технологического развития и обеспечение национальной безопасности."

"В условиях новых вызовов выбранный Президентом Владимиром Владимировичем Путиным курс помогает России добиваться результатов, несмотря на внешнее противодействие. Так, за последние два года товарооборот России с дружественными странами увеличился на более чем 50% 📈"

"Правительство применяет целый ряд мер поддержки, чтобы помочь регионам сохранить динамику роста. Для Калмыкии таким инструментом является индивидуальная программа развития региона. В августе мы успешно защитили ИПР 2.0, которая будет направлена на инвестиционную активность в ключевых отраслях – обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве и туризме."

"Как отметил Михаил Владимирович, главное – учитывать мнения людей и бизнеса. Будем продолжать работать слаженно на всех уровнях и вносить свой вклад в развитие нашей страны! 🇷🇺"

Бату Сергеевич Хасиков.