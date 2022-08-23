Жительница Калмыкии стала жертвой дистанционного мошенничества

В полицию Юстинского района обратилась 46-летняя женщина. Ей поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился работником банка и сообщил, что организация предоставила гражданке бонусы в размере 8 тысяч рублей.



Мошенник ввел в заблуждение женщину, получил нужную информацию, после чего от её имени оформил кредитную карту, с которой были списаны 99 тысяч рублей.



По данному факту возбуждено уголовное дело, а МВД Калмыкии в очередной раз напоминает гражданам о бдительности и осторожности в ходе телефонного разговора.



Ни в коем случае не перечисляйте денежные средства посторонним людям, не пополняйте баланс неизвестных абонентов, а также не сообщайте данные банковских карт - даже если они представляются сотрудниками банка.