13 сентября, 09:22
 18 °C
61,31
60,46
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
13 сентября, 11:52
НовостиКриминал

Жительница Калмыкии стала жертвой дистанционного мошенничества

Жительница Калмыкии стала жертвой дистанционного мошенничества

В полицию Юстинского района обратилась 46-летняя женщина. Ей поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился работником банка и сообщил, что организация предоставила гражданке бонусы в размере 8 тысяч рублей.

Мошенник ввел в заблуждение женщину, получил нужную информацию, после чего от её имени оформил кредитную карту, с которой были списаны 99 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, а МВД Калмыкии в очередной раз напоминает гражданам о бдительности и осторожности в ходе телефонного разговора.

Ни в коем случае не перечисляйте денежные средства посторонним людям, не пополняйте баланс неизвестных абонентов, а также не сообщайте данные банковских карт - даже если они представляются сотрудниками банка.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия