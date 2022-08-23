Калмыкию посетит театр из Якутии

Это станет возможным благодаря реализации федеральной программы «Большие гастроли». На сцене драмтеатра Калмыкии прославленный академический театр имени П. А. Ойунского покажет калмыцкому зрителю постановку «Желанный голубой берег мой» по повести казахского писателя Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря». Эта работа режиссера Андрея Борисова, являющегося народным артистом России, лауреатом госпремий СССР, РФ и РС, стала настоящей визитной карточкой Саха театра.



Кроме того, калмыцкий зритель увидит «Шесть персонажей в поисках автора» итальянского драматурга и писателя Луиджи Пиранделло.