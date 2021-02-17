Жительница Калмыкии предстанет перед судом за похищение младенца из роддома в городе Сальске. Об этом сообщают в следственном комитете по Ростовской области.

Напомним, что 25 июля прошлого года женщина проникла в окно палаты родильного отделения. Там она положила трехдневного малыша в чёрный целлофановый пакет и вышла с ним за территорию медучреждения. После похищения муж отвез женщину с ребенком домой в поселок Манычский Яшалтинского района. Однако супруг не подозревал, что ребенок украден.

Тем временем отчаявшиеся родители малыша, правоохранители и добровольцы вели поиски. Нашли его через 12 часов в трехстах километрах от дома. Мальчика сразу же вернули маме с папой, а похитительницу задержали. Вину она признала полностью. За содеянное женщине грозит до 12 лет лишения свободы.