Национальный музей имени Пальмова празднует 100-летие

В этом году 100-летие отмечает и Национальный музей имени Пальмова. Указ о создании калмыцкого этнографического музея был издан 25 марта 1921 года. Сегодня там находятся работы известных художников, мастеров, относящиеся к величайшим шедеврам мирового изобразительного искусства.

В настоящее время двери музея открыты для посетителей. Жители и гости столицы могут познакомиться с мультимедийной экспозицией «Степь как жизненное пространство», посвященной дореволюционной истории калмыков. Продолжает работу и выставка к 80-летию заслуженного художника России Владимира Васькина. А 12 марта откроется еще одна – международный проект «Крестный путь. На стыке двух культур» о православии и буддизме в работах художников ХХI века.

Ну а к юбилейной дате в Нацмузее состоится круглый стол, где будет озвучена программа на текущий год.