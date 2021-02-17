Близится 22-я сессия Народного Хурала

Комитеты Народного Хурала сегодня проводят свои предварительные встречи. Завтра на двадцать второй сессии регионального парламента депутатам предстоит обсудить ряд важных вопросов. В частности на бюджетном комитете под председательством Валерия Болдырева парламентарии приняли на заседании к предстоящему завтра обсуждению 2 документа, носящих социальный характер. Первый касается переноса периода времени продажи алкогольной продукции в Калмыкии.

Депутаты пришли к мнению, что необходимо ввести практику публичных слушаний предлагаемых проектов регионального бюджета и годовых отчетов о его исполнении. Этим законопроектом определяются цели, участники, а также основные моменты и порядок проведения публичных слушаний. Это позволит обеспечить прозрачность финансовой деятельности аппарата правления. Также депутаты уделили внимание отзывам на проекты федеральных законов.