Жительница Калмыкии Евгения Дрей нашла подходящую работу

Как сообщает пресс-служба регионального профильного министерства, сначала она прошла переобучение по профессии "Библиотекарь будущего от буквы до цифры". В этом ей помогли специалисты Яшалтинского центра занятости населения. Затем приняла участие в региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей". Евгения прошла собеседование с работодателем, после чего была принята методистом в районную библиотеку.



Напомним, второй этап ярмарки трудоустройства запланирован на 23 июня.



Фото: Минсоцразвития Республики Калмыкия