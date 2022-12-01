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15 мая, 11:30
Новости

Жительница Калмыкии Евгения Дрей нашла подходящую работу

Жительница Калмыкии Евгения Дрей нашла подходящую работу

Как сообщает пресс-служба регионального профильного министерства, сначала она прошла переобучение по профессии "Библиотекарь будущего от буквы до цифры". В этом ей помогли специалисты Яшалтинского центра занятости населения. Затем приняла участие в региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей". Евгения прошла собеседование с работодателем, после чего была принята методистом в районную библиотеку.

Напомним, второй этап ярмарки трудоустройства запланирован на 23 июня.

Фото: Минсоцразвития Республики Калмыкия

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