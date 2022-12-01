15 мая, 10:32
Министерство сельского хозяйства России продолжает работу над созданием федеральной карты-схемы земель сельскохозяйственного использования регионов страны, включая Республику Калмыкия
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Реализация этого проекта является важным шагом в рамках Государственной программы эффективного вовлечения в оборот сельхозземель. Результаты работы будут основываться на анализе архивных материалов, сопоставлении информационных систем и дистанционного зондирования земли.
Реализация этого проекта является важным шагом в рамках Государственной программы эффективного вовлечения в оборот сельхозземель. Результаты работы будут основываться на анализе архивных материалов, сопоставлении информационных систем и дистанционного зондирования земли.
Это позволит получить актуальные данные о количественных характеристиках территорий, в том числе сельхозугодий по всем регионам страны.
Фото: Минcельхоз Республики Калмыкия