В Ики-Бурульском районе прокуратура добивается приведения водоисточников общего пользования в соответствие с санитарными нормами

Прокуратура Ики-Бурульского района провела проверку исполнения законодательства о водоснабжении.



Установлено, что на территории одного из сельских муниципальных образований района имеются 2 шахтных колодца, вода из которых используется населением для технических целей.

Колодцы находятся в ненадлежащем состоянии.



Проверкой выявлены многочисленные нарушения требований СанПин. Так, на момент проверки оголовок шахтного колодца не имел навеса или будки для защиты водоисточника от попадания пыли, атмосферных осадков, по периметру оголовка не оборудованы отмостки из камня, кирпича, бетона или асфальта, вокруг шахтного колодца отсутствует ограждение и др.



Прокуратура района в суд направила исковое заявление к муниципалитету об обязании устранить нарушения закона, которое рассмотрено и удовлетворено.



Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района, сообщает пресс-служба прокуратуры.