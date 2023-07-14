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17 июля, 11:44
Новости

Жительница Городовиковского района лишилась 335 тысяч рублей, доверившись мошенникам

Жительница Городовиковского района лишилась 335 тысяч рублей, доверившись мошенникам

Женщина рассказала, что 12 июля текущего года ей поступали телефонные звонки. Собеседники представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов которые сообщили, что данными ее банковского счета пытаются завладеть мошенники, и для сохранности денежных средств необходимо перевести их на «безопасный счет».

Введя женщину в заблуждение, злоумышленники убедили ее перевести денежные средства. Женщина выполнила все инструкции и, чтобы «обезопасить» свои деньги, перевела на счета незнакомцев 335 тысяч рублей, сообщила пресс-служба МВД Калмыкии.

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