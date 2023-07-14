Жительница Городовиковского района лишилась 335 тысяч рублей, доверившись мошенникам

Женщина рассказала, что 12 июля текущего года ей поступали телефонные звонки. Собеседники представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов которые сообщили, что данными ее банковского счета пытаются завладеть мошенники, и для сохранности денежных средств необходимо перевести их на «безопасный счет».

Введя женщину в заблуждение, злоумышленники убедили ее перевести денежные средства. Женщина выполнила все инструкции и, чтобы «обезопасить» свои деньги, перевела на счета незнакомцев 335 тысяч рублей, сообщила пресс-служба МВД Калмыкии.