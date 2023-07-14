17 июля, 18:36
 27 °C
101,65
90,42
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
17 июля, 14:05
Новости

Уборка урожая — ответственный этап сельскохозяйственных работ. Важно не просто своевременно его убрать, но и сберечь

Уборка урожая — ответственный этап сельскохозяйственных работ. Важно не просто своевременно его убрать, но и сберечь

Необходимо соблюдать требования и правила пожарной безопасности. На протяжении всей страды сотрудники МЧС по Калмыкии будут проводить профилактические мероприятия с руководителями сельхозпредприятий и сотрудниками фермерских хозяйств. Как нам сообщили в пресс-службе ведомства, накануне одно из таких мероприятий прошло в Октябрьском районе.

Инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы напомнили об основных причинах пожаров, провели инструктаж и дали необходимые рекомендации.

По данным регионального МЧС, за прошедшую неделю на территории Республики зарегистрировано 20 пожаров. Из них 9 возгораний сухой растительности, 8 - мусора, 3 - техногенных пожара.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия