Уборка урожая — ответственный этап сельскохозяйственных работ. Важно не просто своевременно его убрать, но и сберечь

Необходимо соблюдать требования и правила пожарной безопасности. На протяжении всей страды сотрудники МЧС по Калмыкии будут проводить профилактические мероприятия с руководителями сельхозпредприятий и сотрудниками фермерских хозяйств. Как нам сообщили в пресс-службе ведомства, накануне одно из таких мероприятий прошло в Октябрьском районе.

Инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы напомнили об основных причинах пожаров, провели инструктаж и дали необходимые рекомендации.

По данным регионального МЧС, за прошедшую неделю на территории Республики зарегистрировано 20 пожаров. Из них 9 возгораний сухой растительности, 8 - мусора, 3 - техногенных пожара.