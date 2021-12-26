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24 января, 10:54
НовостиОбществоЗдравоохранение

Жители Юга страны, в том числе и Калмыкии, тратят большие суммы на лекарства и медобслуживание

Жители Юга страны, в том числе и Калмыкии, тратят большие суммы на лекарства и медобслуживание

Об этом говорится в исследовании ведущего кадрового агентства страны. Так, для каждого четвертого жителя федерального округа эти расходы составляют от 10% до 25% от зарплаты. Для некоторых еще больше.

При этом интересно, что больше всего на свое здоровье тратят молодые люди: 13% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет обычно расходуют на эти цели от четверти своих доходов. Среди тех, кто старше 45 лет, таких только 7%.

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