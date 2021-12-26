Период действия ограничительных мер в Калмыкии продлен до 27 марта

Соответствующее решение было принято региональным Оперативным штабом. В регионе сохраняется действие ряда мер предосторожностей в местах общего пользования: соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Также продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции для граждан старше 60 лет.

Решением Оперштаба сохраняется запрет на проведение на территории Республики Калмыкия театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, деловых и других массовых мероприятий, за исключением спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Калмыкия на 2022 год, театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений в залах театров и концертных залах при одновременном соблюдении следующих условий: численность посетителей мероприятий не более 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводятся мероприятия, а также наличие у посетителей QR-кода, сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста.

Сохраняется действие QR-кода, сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста у посетителей церемоний торжественной регистрации брака, библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры, а также организаций, осуществляющих:

• творческую деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений;

• деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (общественное питание),

• деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;

• физкультурно-оздоровительную деятельность;

• деятельность по организации конференций и выставок;

• деятельность по предоставлению услуг парикмахерскими и салонами красоты;

• розничную торговлю непродовольственными товарами в объектах с площадью свыше 100 кв.м. (кроме аптек, автозаправочных станций);

• деятельность по предоставлению мест для временного проживания.