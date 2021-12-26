ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по распространению COVID-19

За сутки в регионе зафиксировано 214 случаев заражения COVID-19. Всего за период пандемии инфицированы почти 35 тысяч человек.



В медучреждениях лечатся 244 жителя региона. 6 пациентов в тяжёлом состоянии, 3 – подключены к аппарату ИВЛ. В режиме домашней изоляции - 1688.



Общее число летальных исходов на сегодня 767.



Выздоровевших на сегодня ещё 23 человек.