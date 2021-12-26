24 января, 11:03
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по распространению COVID-19
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За сутки в регионе зафиксировано 214 случаев заражения COVID-19. Всего за период пандемии инфицированы почти 35 тысяч человек.
За сутки в регионе зафиксировано 214 случаев заражения COVID-19. Всего за период пандемии инфицированы почти 35 тысяч человек.
В медучреждениях лечатся 244 жителя региона. 6 пациентов в тяжёлом состоянии, 3 – подключены к аппарату ИВЛ. В режиме домашней изоляции - 1688.
Общее число летальных исходов на сегодня 767.
Выздоровевших на сегодня ещё 23 человек.