24 января, 08:59
 -1 °C
86,91
76,69
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
24 января, 11:03
НовостиCOVID-19Здравоохранение

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по распространению COVID-19

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по распространению COVID-19

За сутки в регионе зафиксировано 214 случаев заражения COVID-19. Всего за период пандемии инфицированы почти 35 тысяч человек.

В медучреждениях лечатся 244 жителя региона. 6 пациентов в тяжёлом состоянии, 3 – подключены к аппарату ИВЛ. В режиме домашней изоляции - 1688.

Общее число летальных исходов на сегодня 767.

Выздоровевших на сегодня ещё 23 человек.

 

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия