Дома восточной части села Троицкое газифицированы после 13 лет ожидания

Вопрос находился на личном контроле Главы РМО. А в этом году был принят закон о бесплатной догазификации. В программу, в первую очередь, вошли населённые пункты, в которых люди проживают постоянно. Теперь от трубы, которая проложена в поселок или село до границы участка конкретного человека, газ обязаны подвести за счет средств государства. Сегодня сельчане уже начали подключать к нему свои дома. Подробности в материале Зои Бармагнановой.