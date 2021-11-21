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20 декабря, 19:15
НовостиОбщество

Дома восточной части села Троицкое газифицированы после 13 лет ожидания

Дома восточной части села Троицкое газифицированы после 13 лет ожидания

Вопрос находился на личном контроле Главы РМО. А в этом году был принят закон о бесплатной догазификации. В программу, в первую очередь, вошли населённые пункты, в которых люди проживают постоянно. Теперь от трубы, которая проложена в поселок или село до границы участка конкретного человека, газ обязаны подвести за счет средств государства. Сегодня сельчане уже начали подключать к нему свои дома. Подробности в материале Зои Бармагнановой.

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