С нового года жители Калмыкии смогут вылететь из Элисты в такие города, как Астрахань, Волгоград, Краснодар, Казань и Симферополь

Аэропорт Элисты начнет работу уже 1 января рейсами в Санкт-Петербург. Ориентировочно со 2 числа впервые стартуют перелеты в столицу Татарстана. А самолеты в Москву и обратно с этой даты будут отправляться ежедневно. После новогодних праздников

с 10-января открываются рейсы в Волгоград. С 11-го числа - в Астрахань. Это новые направления. С 12-го января возобновляются авиаперевозки в столицу ЮФО - в Ростов-на-Дону и Олимпийский Сочи. А 13-го января впервые открывается воздушный путь в Краснодар. Кроме того, с июня можно будет напрямую авиатранспортом попасть в Симферополь.