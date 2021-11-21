20 декабря, 19:26
 2 °C
83,62
74,29
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
20 декабря, 20:24
НовостиТуризм

С нового года жители Калмыкии смогут вылететь из Элисты в такие города, как Астрахань, Волгоград, Краснодар, Казань и Симферополь

С нового года жители Калмыкии смогут вылететь из Элисты в такие города, как Астрахань, Волгоград, Краснодар, Казань и Симферополь

Аэропорт Элисты начнет работу уже 1 января рейсами в Санкт-Петербург. Ориентировочно со 2 числа впервые стартуют перелеты в столицу Татарстана. А самолеты в Москву и обратно с этой даты будут отправляться ежедневно. После новогодних праздников

с 10-января открываются рейсы в Волгоград. С 11-го числа - в Астрахань. Это новые направления. С 12-го января возобновляются авиаперевозки в столицу ЮФО - в Ростов-на-Дону и Олимпийский Сочи. А 13-го января впервые открывается воздушный путь в Краснодар. Кроме того, с июня можно будет напрямую авиатранспортом попасть в Симферополь.

avia2

avia3

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия