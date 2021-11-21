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20 декабря, 19:02
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В Элисте отметили 80-летний юбилей заслуженного артиста РСФСР Юрия Ильянова

В Элисте отметили 80-летний юбилей заслуженного артиста РСФСР Юрия Ильянова

На сцене Русского драматического театра состоялся юбилейный творческий концерт. В нём приняла участие вся труппа республиканского русского театра драмы и комедии.

Юрий Ильянов - один из самых известных и популярных актеров Калмыкии. И вот уже 60 лет на сцене. В театре им сыграно около ста ролей. Он стал и самым востребованным из калмыцких артистов в кино.

Выпускник факультета актерского мастерства Ленинградского Государственного института театра, музыки и кино, один из воспитанников великого Георгия Товстоногова, начинал свой путь в искусстве в 1963 году в составе труппы Калмыцкого театра имени Батра Басангова. В его фильмографии 8 работ. «Ты – мне, я тебе», «Предварительное расследование», «Вот вернется папа», «Огненные дороги», «Емельян Пугачев» и другие.

Поздравить артиста пришли его коллеги, друзья, поклонники.

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