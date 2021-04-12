Жители соседнего региона скорбят по пятерым девочкам

Напомним, на федеральной трассе Астрахань - Ставрополь в пятницу произошло ДТП, по данным ГИБДД, в пассажирский микроавтобус врезался грузовик по вине водителя третьей машины. В результате пострадали 18 жителей области, погибли пять воспитанниц школы олимпийского резерва № 2, они ехали на соревнования по баскетболу в Черкесск.

На траурную церемонию пришли родственники, тренеры, друзья, одноклассники и просто неравнодушные граждане. С собой они принесли живые цветы и мягкие игрушки.

Жители Калмыкии также выражают соболезнования и скорбят вместе с волгоградцами. Как сообщают на "Вести ру", суд арестовал водителя легкового автомобиля, который пошел на обгон в опасных условиях. Кроме того, задержан водитель микроавтобуса, перевозивший детей без специального разрешения.