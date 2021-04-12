В Калмыкии стартовала патриотическая акция «Красная гвоздика»

Она проходит под эгидой благотворительного фонда «Память поколений». Все средства от продаж значков в виде гвоздик будут направлены на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Это также символ памяти о павших героях и благодарности ныне живущим фронтовикам.

Значки можно приобрести в крупных торговых сетях, у волонтеров и на интернет-ресурсах у партнеров акции. Каждый, кто носит его, может гордо сказать: «Я помню погибших героев. Я помогаю ныне живущим ветеранам». Каждый житель может присоединиться к благотворительному движению и поддержать ветеранов в знак благодарности и с целью популяризации патриотических ценностей. Акция продлится по 22 июня.