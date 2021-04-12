С мая жителей России ждет ряд изменений

Выходная майская декада, удаленка по желанию, правила тестирования на коронавирус и новые штрафы. Какие нововведения ждут россиян?



Выходная майская декада. Дни с 4 по 7 мая стали оплачиваемыми нерабочими. Таким образом, россияне будут отдыхать в мае подряд первую декаду. В обычном режиме будут функционировать общественный транспорт, все дежурные службы, предприятия ЖКХ, медицины. Не закроются двери и предприятий культуры, туризма, спорта и общепита.



Удаленка по желанию. С 1 мая для пожилых людей дистанционная работа станет не обязательной, а рекомендательной. Это новшество касается 10 миллионов работающих российских пенсионеров. Решение будет принимать работодатель.



Сдай тесты, вернувшись домой. С 1 мая правило двух ПЦР-тестов вводится для всех въезжающих в страну. Ранее оно касалось только возвращающихся из Турции и Танзании. Между первым тестом и вторым должен быть небольшой промежуток: не менее суток.



Новые штрафы. С 1 мая штраф за высадку из салона автобуса ребенка-безбилетника составляет 5 тысяч рублей для водителя. А его руководству это уже обойдется в 20-30 тысяч. Напомним, с марта в общественном транспорте уже действует запрет выгонять несовершеннолетних "зайцев". В Калмыкии большая часть таких перевозок приходится на Элисту, но в регионе пока нет понимания, кто именно будет штрафовать нерадивых водителей за неисполнение закона.



Отсрочка закончилась. Для бизнеса и пенсионеров с 1 мая закончилась 2-летняя отсрочка по уплате долгов. Она касалась тех, чьи долги не превышали 1 миллиона рублей. Их можно было оплатить не позднее 1 июля 2022 года. Те, кто не успел оформить для себя отсрочку, льготу уже не получат. Малый бизнес имел право отложить оплату на 12 месяцев, если долги до 1 августа прошлого года не превышали 15 миллионов рублей.