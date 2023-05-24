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26 мая, 11:47
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Жители села Тундутово Малодербетовского района получают лечебно-профилактическую помощь, не выезжая в райцентр

Жители села Тундутово Малодербетовского района получают лечебно-профилактическую помощь, не выезжая в райцентр

Об этом сообщает минздрав Калмыкии. В апреле открылся новый офис врача общей практики для более чем полутора тысяч жителей. В отделении оборудованы кабинет приема врача, прививочный, смотровой, процедурный, дневной стационар. Как отметила врач Надежда Каруева, теперь здесь есть всё необходимое для работы и оказания первичной медико-санитарной помощи в комфортных для пациентов условиях. Объект построен при содействии Главы Калмыкии и в рамках модернизации первичного звена здравоохранения.

Видео: Минздрав Калмыкии

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