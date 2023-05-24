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26 мая, 12:11
Новости

Телевизионный проект ГТРК «Калмыкия» «В районом масштабе…» продолжается

Телевизионный проект ГТРК «Калмыкия» «В районом масштабе…» продолжается

Он выходит при поддержке фонда регионального развития РК. Творческая группа ставит задачу показать жизнь нашей республики в районном масштабе. Это будет телевизионное знакомство с каждым уголком региона.

Главная цель - найти те детали, которые характерны именно для этого района. А главное - это люди которые с гордостью говорят «Я из Лагани, «Я из Яшалты». А завтра в программе «Местное время» смотрите выпуск из Малодербетовского района.

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