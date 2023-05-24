Телевизионный проект ГТРК «Калмыкия» «В районом масштабе…» продолжается

Он выходит при поддержке фонда регионального развития РК. Творческая группа ставит задачу показать жизнь нашей республики в районном масштабе. Это будет телевизионное знакомство с каждым уголком региона.

Главная цель - найти те детали, которые характерны именно для этого района. А главное - это люди которые с гордостью говорят «Я из Лагани, «Я из Яшалты». А завтра в программе «Местное время» смотрите выпуск из Малодербетовского района.