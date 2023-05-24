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26 мая, 11:25
Новости

Сегодня жители Калмыкии могут посетить выставку народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Мастерская вдохновения»

Сегодня жители Калмыкии могут посетить выставку народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Мастерская вдохновения»

Она открылась в национальном музее им. Пальмова. В экспозиции представлены работы Марии Эльдеровой в технике ковроткачества. А Василий Быхалов продемонстрировал изделия из рога, спичек и дерева. Столярная обработка дерева - одно из направлений декоративно-прикладного творчества, в котором преуспел педагог Василий Иванович. Вот уже много лет он обучает детей в объединении "Станция юного техника" при Доме детского творчества села Приютное.

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