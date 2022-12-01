14 апреля, 11:15
Жители села Троицкое обратились в Центр Управления Регионом с наболевшим вопросом об автобусных остановках, требующих ремонта. ЦУР зафиксировал проблему и сообщил об этом обращении руководству Целинного района, где незамедлительно приняли меры
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Сообщается в официальном телеграм-канале ведомства. В короткие сроки две остановки привели в надлежащий вид: накрыли кровлей и отремонтировали стенку.
Сообщается в официальном телеграм-канале ведомства. В короткие сроки две остановки привели в надлежащий вид: накрыли кровлей и отремонтировали стенку.
Напомним, похожая проблема наблюдалась в Элисте. Центру Управления Регионом и администрации города удалось найти решение.
Фото: ЦУР Республики Калмыкия