14 апреля, 14:51
 10 °C
90
81,68
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
14 апреля, 11:15
Новости

Жители села Троицкое обратились в Центр Управления Регионом с наболевшим вопросом об автобусных остановках, требующих ремонта. ЦУР зафиксировал проблему и сообщил об этом обращении руководству Целинного района, где незамедлительно приняли меры

Жители села Троицкое обратились в Центр Управления Регионом с наболевшим вопросом об автобусных остановках, требующих ремонта. ЦУР зафиксировал проблему и сообщил об этом обращении руководству Целинного района, где незамедлительно приняли меры

Сообщается в официальном телеграм-канале ведомства. В короткие сроки две остановки привели в надлежащий вид: накрыли кровлей и отремонтировали стенку.

Напомним, похожая проблема наблюдалась в Элисте. Центру Управления Регионом и администрации города удалось найти решение.

Фото: ЦУР Республики Калмыкия

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия