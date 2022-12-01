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14 апреля, 10:25
Новости

Сегодня в Калмыкии продолжается оперативно-профилактическое мероприятие "Твой выбор", направленное на формирование системы ценностей у молодежи, развитие у них критического мышления, а также терпимости, толерантности и уважения к народам, проживающим на т

Сегодня в Калмыкии продолжается оперативно-профилактическое мероприятие "Твой выбор", направленное на формирование системы ценностей у молодежи, развитие у них критического мышления, а также терпимости, толерантности и уважения к народам, проживающим на т

Cтражи порядка, совместно с общественниками, проведут комплекс мероприятий, в рамках которых объяснят, чем опасен экстремизм и терроризм, подробно остановятся на преступлениях, совершаемых подростками и расскажут об ответственности, которая за этим следует. Отметим, что акция продлится до 20 апреля.

Фото: МВД по Республике Калмыкия

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