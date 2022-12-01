В Элисте прошел инструктаж среди волонтеров, которые примут участие в онлайн-голосовании за объекты благоустройства в следующем году

Напомним, отбор объектов благоустройства проводится в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Онлайн-голосование начнется 15 апреля и продлится до 30 мая на сайте госуслуг. Каждый гражданин России в возрасте от 14 лет сможет проголосовать за территории или дизайн-проекты по благоустройству.



В этом году в Элисте для онлайн голосования представлены 3 общественные территории: Площадь перед культурным центром "Родина", сквер у культурного центра "Родина" и сквер по улице Мира в поселке Аршан. Волонтеры будут помогать горожанам сделать выбор в многофункциональных центрах в будни и в общественных местах в выходные.



В прошлом году в Элисте проголосовали 13401 человек, им помогали более 120 молодых волонтеров.



Фото: Администрация города Элиста