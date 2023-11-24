Жители республики рассказали о профессиональных целях на 2024 год

25% хотят пройти обучение или повысить свою квалификацию. У 15% - повышение доходов. У остальных — рост в должности, завершение начатого проекта или выполнение намеченного плана.

Отметим, женщины чаще мужчин нацелены на получение образования и открытие собственного дела в следующем году. Сильный пол чаще хотят повысить свой заработок, построить карьеру. Таковы данные одного из сервисов по поиску работы.

Опрос был проведен 15—23 ноября. Количество респондентов не указывается.