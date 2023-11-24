Жители Калмыкии могут поддержать свой регион, представленный на международной выставке - форуме « Россия»

Голосование за самый лучший стенд начался по всей стране. Настоящего уголка Азии в Европе посетили многие гости на ВДНХ, которые отведали национальные блюда, познакомились с культурой степняков. А знаменитый Чичердык покорил всех, кто заглянул в наш павильон под номером 75.

А еще придя на выставку можно покрутить исполняющий желания молитвенный барабан –кюрдэ, пройтись по сенсорному полу, имитирующему розовое озеро, разгадать головоломку «Нярн шинж». Совершить увлекательное путешествие на выставке можно в любой регион. А 12 декабря на площадке ВДНХ –день Республики Калмыкия.

Проголосовать за родную Калмыкию можно на официальном сайте выставки.