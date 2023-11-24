27 ноября, 08:51
Сегодня получить прививку против гриппа можно не только в городской поликлинике, но и в мобильных пунктах
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Передвижной комплекс будет работать в центре Элисты. Кстати, и в выходные дни была организована выездная вакцинация. Это единственный способ максимально снизить риск заражения. На сегодня привито более 82 000 человек. Между тем, в регионе стало меньше тех, кто болеет ОРВИ. А вот случаев заболевания Гриппом нет.
В этом году специалисты прогнозируют всплеск заболеваемости острыми респираторными заболеваниями только в декабре.