Жители региона уже успели по достоинству оценили работу нового компьютерного томографа

Его открытие, в котором принял участие профильный министр Булат Сараев, состоялось сегодня в стоматологической поликлинике. Теперь, говорят они, нет необходимости обращаться за помощью в частные клиники и тратить собственные сбережения. Ольга Эняева подробнее.

Элистинка Беназир Рабаданова прошла необходимое обследование на новом медоборудовании экспертного класса. Говорит, что уже собиралась выезжать за пределы региона. А теперь не придется тратить деньги и время, чтобы сделать диагностирование на КТ.

Главный врач стоматологической поликлиники Владислав Самхаев рассказал о преимуществе томографа, который существенно повысит доступность и оперативность проведения диагностики. Также сократит время ожидания плановых исследований. Тем более, что в степном регионе тех, кто нуждается в компьютерном обследовании - немало.

По словам врача-рентгенолога Ольги Апушовой, компьютерные томограммы обеспечивают четкость и детальность, чем обычные рентгеновские исследования. Кстати, для специалистов, которые работают на современном оборудовании, был организован обучающий семинар.

По словам профильного министра Булата Сараева, современное медоборудование позволит жителям региона получать стоматологическую помощь на новом качественном уровне. И не только в Элисте. В Яшкульской больнице сейчас готовится помещение для установки аналогичного дорогостоящего аппарата. А в Городовиковском районе в этом году приступят к возведению целого поликлинического корпуса.

Совершенствуется в Калмыкии и система сельского здравоохранения.В населенных пунктах открываются фельдшерско-акушерские пункты. Теперь жители поселков и сел на местах получают предварительный диагноз и точно знают, к какому специалисту им нужно обратиться. Учреждения оснащаются также новым современным оборудованием.