Сегодня в Элисте стартует первенство России по вольной борьбе среди юношей до 16 лет

Всего более 550 юных атлетов. Лучшие из лучших из более чем 42 регионов, где традиционно уделяют этому виду спорта самое серьезное внимание. Большинство участников, прибывшие в калмыцкую столицу, уже приступили к тренировкам, которые проходят в залах Академии спортивной борьбы им. Тула Балдашинова. Нам удалось встретиться с представителями сборной Краснодарского края, Дагестана, Якутии.

А еще в рамках турнира планируется научно-практическая конференция. Мастер-классы пройдут с участием олимпийских звезд – Дениса Царгуш и Мингияна Семенова.