Сегодня в политехническом колледже в Элисте состоялась церемония выноса флагов и исполнения гимнов России и Калмыкии

Она проходила в торжественной обстановке: перед зданием выстроились в колонну учащиеся всех подразделений учебного заведения. Перед ними - развивающиеся на ветру флаги - России, Калмыкии и родного политехнического. Ведущие – после рассказа о главных символах страны – объявляют исполнение гимнов России и Калмыкии. Теперь это событие станет еженедельной и важной частью воспитательного процесса.

Символично, что в этот день состоялось награждение активистов. Начальник отдела Министерства образования и науки Зоя Убушиева объявила, что в числе Лауреатов премии главы республики и студенты колледжа, которые удостоены денежной премии и диплома. В церемонии вручения наград также принял участие депутат Народного Хурала Очир Халгаев. По его словам, стремление познавать новое, готовность служить обществу, родной стране, вовлеченность в дела родного края – эти качества присуще многим представителям юного поколения, настоящим патриотам.