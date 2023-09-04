Жители региона могут внести вклад в популяризацию калмыцких достижений, проголосовав за них на сайте «Достижения.рф»

Проект, реализуется в рамках подготовки международной выставки-форума «Россия». Мероприятие пройдёт по указу Президента в ноябре этого года на ВДНХ. Для того, чтобы отдать свой голос нужно найти на интерактивной карте Калмыкию и кликнуть по значку. Хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» набрал пока около 60 голосов.