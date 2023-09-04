Калмыцкие футболисты принимают участие в международном турнире «Большие звезды светят малым»

На соревнования в посёлке Витязево Краснодарского края приехали победители и вице-чемпионы отборочных именных дивизионов со всей России, а также в Казахстана, Литвы. Всего 56 команд мальчиков 2015 года рождения.

Как сообщает пресс-служба региональной федерации футбола, турнир продлится до 10 сентября.

Фото: Федерация футбола Республики Калмыкия