6 сентября, 12:53
Калмыцкие футболисты принимают участие в международном турнире «Большие звезды светят малым»
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На соревнования в посёлке Витязево Краснодарского края приехали победители и вице-чемпионы отборочных именных дивизионов со всей России, а также в Казахстана, Литвы. Всего 56 команд мальчиков 2015 года рождения.
Как сообщает пресс-служба региональной федерации футбола, турнир продлится до 10 сентября.
Фото: Федерация футбола Республики Калмыкия
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